'बहू हैं तो अंतिम रस्मों में भी रहना चाहिए था...' शहीद लेफ्टिनेंट शुभम की पत्नी को मिले मुआवजे पर पिता ने उठाए सवाल

शुभम और श्रेया की अगले साल शादी होनी थी. दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके थे, यह जानकारी शुभम की फैमिली को नहीं थी. इसलिए कानूनन तौर पर सरकार ने श्रेया को शुभम की पत्नी मानकर सहायता दी.

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पत्नी को मिले मुआवजे पर पिता ने उठाए सवाल.

असम विमान हादसे के बाद नया मोड़

शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम की पत्नी को मिला 21 लाख का चेक

शहीद शुभम के पिता के बयान से बढ़ी चर्चा

कोर्ट मैरिज के आधार पर मिली सहायता

Bihar News Today: असम के जोरहाट में हुए भारतीय वायुसेना के विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया. इस हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार समेत पांच जवान शहीद हो गए. देशभर में इस हादसे पर शोक की लहर दौड़ गई. इसी बीच इस घटना से जुड़ा एक इमोशनल और विवादित मामला सामने आया है. शहीद की कथित पत्नी श्रेया को सरकार की ओर से 21 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. मगर यह मामला अब परिवार और रिश्तों को लेकर चर्चा का विषय बन गया है.

पत्नी को मिली आर्थिक सहायता

शहीद लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की कथित पत्नी श्रेया को बिहार सरकार की ओर से 21 लाख रुपये का चेक सौंपा गया. बताया जा रहा है कि शुभम और श्रेया की अगले साल शादी होने वाली थी और दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी, लेकिन यह बात शुभम के परिवार को पता नहीं थी. कानूनी दस्तावेजों के आधार पर सरकार ने श्रेया को उनकी पत्नी मानकर यह सहायता दी. हालांकि, चेक मिलने के बाद श्रेया श्राद्धकर्म से पहले ही अपने घर लौट गई, जिससे मामला और भी चर्चा में आ गया.

परिवार का दर्द और सवाल

शुभम के पिता अमरेंद्र शर्मा ने इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी और दर्द जाहिर किया है. उनका कहना है कि अगर सच में शुभम और श्रेया की शादी हो चुकी थी, तो वह उनकी बहू हैं, और सहायता पाने की हकदार भी हैं. लेकिन उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पत्नी होने के नाते उन्हें अंतिम संस्कार और श्राद्धकर्म में शामिल रहना चाहिए था. पिता के इस बयान ने इस घटना को और भी इमोशनल और विवादित बना दिया है, जिससे परिवार और रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.