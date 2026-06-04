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BREAKING: बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगने से 10 लोगों की मौत; बचाव अभियान जारी

दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी भीषण आग की घटना के एक दिन बाद, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आग लगने की एक और बड़ी घटना सामने आई है. फिलहाल, बचाव अभियान जारी है.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 4, 2026, 6:49 AM IST
प्रसाद हॉस्पिटल (फोटो- गूगल)
प्रसाद हॉस्पिटल (फोटो- गूगल)

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित प्रसाद अस्पताल में गुरुवार 4 जून सुबह करीब 3 बजे आग लगने से कम से कम 10 लोगों की जान चली गई. आग अस्पताल के अलग-अलग हिस्सों में फैल गई. मरने वाले कुल 10 लोगों में तीन मरीज़ शामिल हैं, जिनकी मौत अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में धुआं भर जाने के कारण हुई. फिलहाल, बचाव अभियान जारी है और आग बुझाने के लिए 12 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. इंडिया टीवी और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि लगभग 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन उन्हें आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. मानना ​​है कि आग लगने की वजह संभवतः शॉर्ट सर्किट थी. ज़िलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं.

अस्पताल परिसर के अंदर अफरा-तफरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे-जैसे आग फैली, घना और ज़हरीला धुआं तेज़ी से इमारत के बड़े हिस्से में फैल गया, जिससे अस्पताल परिसर के अंदर अफरा-तफरी मच गई. आपातकालीन बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और मरीज़ों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया.

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रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आग बुझाने वाली कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और आग बुझाने का काम अभी भी जारी है. राहत और बचाव दल मरीज़ों को सुरक्षित बाहर निकालने और हालात पर काबू पाने में जुटे हुए हैं.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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