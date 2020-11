Patna: बिहार के नवनिर्वाचित शिक्षामंत्री मेवालाल चौधरी ने आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. अभी तीन दिन पहले ही मेवालाल ने शिक्षामंत्री के रूप में शपथ ली थी. उनके शपथ लेने के बाद ही बिहार में उनके खिलाफ जमकर विवाद चल रहा था. विपक्ष के साथ ही सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर तरह-तरह के कॉमेंट्स किए जा रहे थे. अभी हाल ही में राजद ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें शिक्षामंत्री को राष्ट्रगान तक गाने नहीं आ रहा था. हालांकि ये वीडियो पुराना था. लेकिन मंत्री नियुक्ति घोटाले सहित कई तरह के विवादों में घिरे हुए हैं. Also Read - Bihar के नए शिक्षामंत्री को नहीं आता राष्ट्रगान, कैसी देंगे शिक्षा, video दिखा राजद ने पूछा सवाल

An accusation is proven only when a charge sheet is filed or a court gives an order and none of the two is there to prove the allegations against me: Mewa Lal Choudhary, Bihar Education Minister on corruption charges levelled against him pic.twitter.com/Vy4yCPNQma

— ANI (@ANI) November 19, 2020 Also Read - Bihar Chunav Analysis: समय रहते राजद ने दिखाया होता बड़प्पन तो आज सीएम होते तेजस्वी यादव!