Bihar News: Bhagalpur-Jaynagar इंटरसिटी एक्सप्रेस में ब्लास्ट, तीन लोग घायल

बिहार के समस्तीपुर (Samastipur) में भागलपुर-जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस में (Bhagalpur-Jaynagar Intercity Express) ट्रेन में आज बुधवार को एक विस्फोट (minor explosion) हुआ है. इसमें तीन लोगों के घायल होने की खबर है. दरभंगा जीआरपी में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.

#WATCH | Samastipur, Bihar: A minor explosion was reported in the Bhagalpur-Jaynagar Intercity Express, three people are injured.

Samastipur Railway Division DSP Naveen Kumar says, “Today at 1:30 pm, the Bhagalpur-Jaynagar Intercity Express arrived here on platform no. 5. After… pic.twitter.com/mgQWprbCRV

