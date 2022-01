MLC Election Bihar 2022: बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव (MLC Election Bihar 2022) के लिए बीजेपी, जेडीयू और आरएलजेपी (पशुपति पारस) के बीच सीटों का बंटवारा तय हो गया है. इसमें 24 सीटों में से सबसे अधिक 13 सीटों पर बीजेपी को मिलीं है, जबकि 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्‍मीवाद चुनाव लड़ेंगे. एक सीट आरएलजेपी (पशुपति पारस) के हिस्‍से में आई है. यह रिजर्व सीट है.Also Read - मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी, बीजेपी सरकार ने कहा- प्रक्रिया शुरू हुई

MLC Election Bihar | Janata Dal United (JDU) will contest on 11 seats, BJP on 13 seats and will give one seat to RLJP (Pashupati Paras) from its quota: BJP in-charge for Bihar, Bhupendra Yadav

Legislative Council elections to be held on 24 seats.

(File pic) pic.twitter.com/gW4bmeK1Kv

