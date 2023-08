लालू यादव के बिगड़े बोल- ''मुंबई में हम लोग नरेंद्र मोदी के गले पर चढ़ने जा रहे हैं....'' तेजस्वी ने पूछा BJP किससे डरती है?

Lalu Prasad Yadav, Lok Sabha Election 2024: विपक्षी दलों के संयुक्त गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (Indian National Developmental Inclusive Alliance) की मुंबई में होने वाली मीटिंग से पहले आज पटना में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख (RJD chief) लालू यादव (Lalu Prasad Yadav) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोल बिगड़ गए. अपने बेटे व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव ने INDIA गठबंधन की मीटिंग को लेकर बयान देते हुए कहा, मुंबई में नरेंद्र मोदी के नरेती (गला) के गले पर चढ़ने जा रहे हैं. नरेंद्र मोदी का नरेटी पकड़े हुए हैं हम, हटाना है. लालू यादव ने नारा लगते हुए कहा, नरेंद्र मोदी को हटाना है…

आरजेडी चीफ लालू यादव ने मुंबई में INDIA गठबंधन की होने वाली मीटिंग से पहले आज मंगलवार को पटना में यह आपत्तिजनक बयान दिया है.

वहीं लालू के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया (INDIA) गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है, हम वहां जा रहे हैं. बिहार ने देश की जनता को दिशा दिखाने का काम किया है. जनता हमारे गठबंधन के साथ खड़ी है.

तेजस्वी यादव ने कहा, केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जाति-आधारित गणना को लेकर दाखिल हलफनामे से संबंधित सवाल को लेकर कहा, जहां तक हलफनामे की बात है, तो भाजपा के लोगों का असली चेहरा उजागर हो गया है. रातों-रात हलफनामा बदल दिया गया, इससे पता चलता है कि भाजपा डरी हुई है. वे कभी भी जाति-आधारित गणना नहीं चाहते थे…भाजपा किससे डरती है? क्यों हलफनामा दाखिल किया गया?