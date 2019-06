नई दिल्ली. बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों की मौत का आंकड़ा बुधवार को 112 पर पहुंच गया. इनमें से 93 बच्चों की मौत जहां SKMCH में हुई है, वहीं एक अन्य हॉस्पिटल में AES (Acute Encephalitis Syndrome) से पीड़ित 19 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. पिछले एक पखवाड़े से हो रही बच्चों की मौतों को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है, वहीं अस्पताल के डॉक्टर भी नेताओं और उनके समर्थकों से परेशान हैं. इसके मद्देनजर SKMCH के अधीक्षक डॉ. एसके सहनी ने बुधवार को नेताओं और उनके समर्थकों को खरी-खरी सुनाई. डॉ. सहनी ने दोटूक शब्दों में कहा कि राजनीतिक दलों के नेता अस्पताल में आकर भीड़ न बढ़ाएं, बल्कि उन जगहों पर जाएं जहां बच्चे बीमार हैं. ये नेता उन जगहों पर जाकर लोगों को जागरूक करें, ताकि अन्य बच्चों को चमकी बुखार से बचाया जा सके.

SKMCH के अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार सहनी ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके समर्थकों को यह हिदायत दी. डॉ. सहनी ने कहा, ‘मेरा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके समर्थकों से विनम्र आग्रह है कि वे अस्पताल न आएं. यहां इनकी कोई जरूरत नहीं है. इन नेताओं को उन जगहों पर जाना चाहिए जहां पर बच्चे बीमार हैं. ये नेता उन स्थानों पर जाकर जागरूकता अभियान चलाएं ताकि अन्य बच्चों को भी एईएस जैसी खतरनाक बीमारी से बचाया जा सके. मेरा आग्रह है कि ये अस्पताल में आकर भीड़ न बढ़ाएं.’

Sunil Kumar Shahi: Not a single child has been put on the floor in PICU. 2-3 children have been put on 1 bed. There are 40 beds in the recovery ward & the number of children is more than that. Out of the 57 children there, 40 will be discharged today. Then situation will improve. https://t.co/TqyuP4puDV

— ANI (@ANI) June 19, 2019