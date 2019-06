पटना/मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दिमागी बुखार की चपेट में आने से शुक्रवार को नौ और बच्चों की मौत के साथ ही इस महीने अब तक 66 बच्चों की मौत हो चुकी है. अधिकारियों के मुताबिक ये मौतें हाइपोग्लीसेमिया की वजह से हुई हैं. उन्होंने बताया कि सभी बच्चे हाइपोग्लीसेमिया के शिकार हुए हैं, यह ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड शुगर का स्तर बहुत घट जाता है और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो जाते हैं.

Muzaffarpur: Death toll due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) rises to 66 (55 at Sri Krishna Medical College and Hospital and 11 at Kejriwal Hospital). #Bihar

— ANI (@ANI) June 15, 2019