Lalu Prasad Yadav, Delhi, Bihar, Tej Pratap Yadav, RJD, News: बिहार के सबसे सियासी परिवार में एक बार फिर विवाद की स्‍थ‍िति सामने आ रही है. राष्‍ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे व आरजेडी (RJD) नेता तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपनी पार्टी या अपने परिवार के सदस्‍यों का बिना नाम लिए हुए निशाना साधा है.Also Read - Bihar News: बिहार में अपराधियों का बनेगा डाटाबेस, एक क्लिक से जान सकेंगे उनकी पूरी हिस्ट्री

My father(Lalu Prasad Yadav) is unwell. There are 4-5 people in party who’ve seen dream of becoming Rashtriya Janata Dal’s national chief. Don’t need to name them as it’s known to everyone. He was released nearly yr ago from jail but is held hostage in Delhi: Tej Pratap Yadav,RJD pic.twitter.com/VAGW3M9PmQ

— ANI (@ANI) October 2, 2021