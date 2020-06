नई दिल्‍ली: भारत-चीन के चल रहे तनाव के बीच भारत का एक और पड़ोसी देश नेपाल समस्‍याएं पैदा कर रहा है. इस मामले में एक नया मामला सामने आया है. बिहार के एक मंत्री का बयान ताजा बयान है, जिसमें उन्‍होंने कहा है कि गंडक बैराज की मरम्‍मत के काम में पहली बार पैदा कर रहा है. अगर समय रहते इस मामले का समाधान नहीं किया गया तो बिहार बह जाएगा. Also Read - नहीं मान रहा नेपाल! अब एफएम रेडियो के जरिए शुरू किया भारत विरोधी दुष्प्रचार

बता दें नेपाल ने हाल ही में सीमा विवाद को तूल देते हुए अपनी संसद में एक मैप बिल पारित किया है, जिसमें भारत के इलाकों पर दावा किया गया है. ताजा मामला बिहार से सामने आया है. Also Read - भारत-चीन विवाद पर पहली बार आया नेपाल का बयान, जानिए किसका दिया साथ?

बिहार के जल संसाधन राज्‍य मंत्री संजय झा ने बताया वाल्मिकी नगर के गंडक बैराज के करीब 36 गेट हैं और 18 गेट नेपाल की तरफ हैं, वहां जो बाढ़ से निपटने का सामान है, उसमें उन्होंने बैरियर लगा रखे हैं जो आजतक कभी नहीं हुआ. आगे बाढ़ का समय है उस तरफ बिहार सरकार ही जाकर बांध को ठीक करती है. Also Read - PM मोदी ने लॉन्‍च किया गरीब कल्‍याण रोजगार अभियान, बोले- बिहार रेजिमेंट पर हर बिहारी को गर्व

Our local engineers&DM is in talks with concerned authorities&now I’ll write a letter to Ministry of External Affairs, over the current situation. If this issue isn’t addressed timely, then major part of Bihar will be flooded: Sanjay Jha, State Minister for Water Resources.#Bihar pic.twitter.com/4YZwbN9GgS

