New Restrictions in Bihar gym Museum stadium closed: बिहार सरकार ने राज्य में नाई पाबंदियां लागू की हैं. इसके तहत कई जगहों को बंद किया गया है. बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के सभी संग्रहालय को तत्काल प्रभाव से 15 मई तक के लिए बंद (New Restrictions in Bihar) कर दिया गया है. संग्रहालयों (Museum in Bihar closed) में दर्शकों को प्रवेश नहीं मिलेगा. इसके अलावा स्टेडियमों और जिम (gym closed in Bihar) को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है. बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि वैश्विक महामाारी कोविड-19 (Coronavirus in bihar) की दूसरी लहर में राज्य में बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए वायरस के प्रसार को रोकने एवं संक्रमण की कड़ी को तोडने के लिए 16 मई तक राज्य के सभाी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, इनडोर और आउटडोर स्टेडियम, मैदानों में खेलों का आयोजन, कार्यक्र्रमों तथा प्रशिक्षण एवं जिम संचालन पर रोक लगाई जाती है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

इसके अलावा संग्रहालय निदेशालय द्वारा एक आदेश निकालकर 15 मई तक राज्य द्वारा संचालित सभी संग्रहालयों को आमदर्शक के परिभ्रमण के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है. उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. सरकार संक्रमण की संख्या कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है.

(इनपुट आईएएनएस)