Bihar Assembly Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव में नया ट्विस्ट दिखाई दिया है. लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान का पटना स्थित लोजपा कार्यालय में श्राद्धकर्म संपन्न हुआ. इस श्राद्धकर्म में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे. रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने विधिवत दोनों अतिथियों का स्वागत किया. चिराग पासवान बीच में और उनकी एक तरफ नीतीश तो दूसरी तरफ तेजस्वी नजर आए. Also Read - Bihar Election 2020: नड्डा ने पूछा समाेसे में आलू तो है पार्टी के पोस्‍टर से गायब क्यों हैं लालू

चिराग ने कहा-अब कभी सीएम नहीं बन पाएंगे नीतीश Also Read - बिहार में सीएम योगी ने कहा- JNU में अब 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' के नारे नहीं लग सकते हैं

इससे पहले चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ जमकर हमला बोला था. चिराग ने कहा था कि का लोजपा जदयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हम निश्चित रूप से उनसे अधिक सीटें जीतेंगे. अब मैं सभी अनुष्ठानों (रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद) से मुक्त हूं, इसलिए मैं कल से लोगों के बीच इस संकल्प के साथ आऊंगा कि वर्तमान सीएम नीतीश कुमार फिर कभी सीएम नहीं बनेंगे. Also Read - Bihar Election 2020: लालू-राबड़ी के घर में CM नीतीश ने तेजस्वी से पूछा-10 लाख नौकरी कैसे दोगे

LJP is contesting on more seats than JDU & we’ll certainly win more seats than them. Now I’m free from all rituals (after Ram Vilas Paswan’s death) so I’ll be among people from tomorrow with the resolve that present CM never becomes CM again: LJP chief Chirag Paswan #BiharPolls pic.twitter.com/RAq5OcVozb

— ANI (@ANI) October 20, 2020