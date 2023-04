NIA ने बिहार में PFI के नेटवर्क को नेस्तनाबूत करने लिए कई जगह रेड डाली, दरभंगा जिले में डॉक्टर पर भी कार्रवाई

पटना: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर कार्रवाई के तहत बिहार में कई जगहों पर छापेमारी की, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल प्रतिबंध लगा दिया था. पिछले महीने एनआईए ने कहा था कि उसने फुलवारीशरीफ मॉड्यूल के सिलसिले में कुल मिलाकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया और उनमें से चार के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है.

एनआईए ने दरभंगा जिले में डेंटिस्ट के घर समेत दो जगहों पर छापेमारी की गई. लहेरिया सराय के उर्दू बाजार इलाके में डॉ. शारिक रजा के घर पर सुबह चार बजे शुरू हुई छापेमारी कई घंटों तक चली. सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में, एनआईए की एक टीम ने एक स्थानीय राजनेता मोहम्मद महबूब के घर पर छापा मारा, जो 40 साल का है.