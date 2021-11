नई दिल्ली: बिहार में दीवाली के मौके पर बड़ी घटना सामने आई है. ज़हरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोगों की हालत गंभीर है. इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चिकित्सकों के अनुसार जिनकी हालत बिगड़ी है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है. बता दें कि बिहार में शराब बनाने और बेचने पर प्रतिबन्ध है. इसके बाद भी यहां शराब का कारोबार होता है.Also Read - Bihar से लालू यादव पत्‍नी और बेटे के साथ दिल्‍ली पहुंचे, बोले- मेरी तबीयत ठीक नहीं है

मामला बिहार के गोपालगंज जिले का है. बताया जा रहा है कि यहां कई लोगों ने शराब पी, लेकिन ये शराब जहरीली थी. इससे लोगों की खराब हो गई और नौ की मौत भी हो गई. सात गंभीर हैं. दीवाली के मौके पर हुए इस हादसे से हड़कंप मच गया.

Nine people died and seven admitted to hospital allegedly after consuming spurious liquor in Bihar’s Gopalganj district, said the district magistrate Dr Nawal Kishor Choudhary.

— ANI (@ANI) November 4, 2021