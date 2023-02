नीतीश कुमार बोले - 'अगर कांग्रेस मेरा सुझाव मान लें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 सीट से नीचे आ जाएगी', देखें- Video

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाकपा-माले का 11वें महाधिवेशन में बड़ा बयान दिया है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं बस आप लोग (कांग्रेस) जल्दी फैसला लें. अगर आप लोग मेरा सुझाव मानें और सब साथ मिलकर लड़ें तो बीजेपी 100 से नीचे जाएंगे लेकिन अगर मेरा सुझाव नहीं मानेंगे तो क्या होगा वो आप जानिए. नीतीश ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से कहा कि आप लोग जल्दी से जल्दी फैसला करें. भाकपा-माले के राष्ट्रीय महाधिवेशन को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को अब आगे का फैसला करना चाहिए. कांग्रेस विपक्षी एकजुटता में देरी न करे. हम इंतजार कर रहे हैं. कांग्रेस विपक्षी नेताओं को बुलाए और तय कर ले कहां से किसके साथ चुनाव लड़ना है.

उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाकर सोनिया और राहुल गांधी से मिले थे. मंच पर मौजूद सलमान खुर्शीद से नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व से अपील है कि अगर सब एकजुट हुए तो बीजेपी 100 सीट के नीचे निपट जाएगी. बिहार में विपक्षी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं.जब एनडीए से अलग हुए तो सभी विपक्षी दल के नेताओं ने स्वागत किया. 2024 में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ेंगे तभी बीजेपी का सफाया होगा. आज आजादी की लड़ाई का इतिहास बदलने का प्रयास हो रहा है.सभी धर्म और जाति के लोगों को लेकर साथ चलना होगा. नेतृत्व को लेकर मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है.हम तो केवल बदलाव चाहते हैं. जो सब तय करेंगे वही होगा.