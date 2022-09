Amit Shah Bihar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शुक्रवार को जमकर निशाना साधा. अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की चाह में नीतीश कुमार ने भाजपा को धोखा दिया और आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली. नीतीश कुमार की कोई विचारधारा नहीं है. प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार ने जिस एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया था उसी के पीठ में छुरा घोंपकर आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया. उन्होंने कहा कि बिहार में ‘महागठबंधन’ 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह विफल साबित होगा. बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.Also Read - Amit Shah Bihar Visit: आज से बिहार के दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह, सीमांचल में वोट बढ़ाने को लेकर BJP नेताओं के साथ करेंगे बातचीत | Watch video

अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव की गोद में बैठे हैं. मैं यहां आया हूं तो लालू और नीतीश की जोड़ी की पेट में दर्द हो रहा है. वो कह रहे हैं कि बिहार में झगड़ा लगाने आए हैं, कुछ करके जाएंगे. झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है लालू जी, आप झगड़ा लगाने के लिए पर्याप्त हो आपने पूरा जीवन यही काम किया है. जेडीयू और आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब से आरजेडी बिहार की सत्ता में भागीदार बनी है यहां डर का माहौल बन गया है.मैं आपको कहने आया हूं कि ये सीमावर्ती ज़िले भारत का हिस्सा हैं. किसी को डरने की जरूरत नहीं है. Also Read - बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से चली गई आंख की रोशनी, जिला अस्पताल में भर्ती

#WATCH | Can Nitish babu become the PM by changing political alliances? He has betrayed many since he entered politics. Lalu ji, beware that Nitish babu might sit in Congress’s lap tomorrow leaving you behind: Union Home Minister & BJP leader Amit Shah at Purnea, Bihar pic.twitter.com/Iw2jPOYK6w

— ANI (@ANI) September 23, 2022