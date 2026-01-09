  • Hindi
केंद्र सरकार नीतीश कुमार को दे 'भारत रत्न'... जेडीयू नेता ने PM मोदी लिखी चिट्ठी, जानिए पूरी डिटेल

Bharat Ratna To Nitish Kumar: जेडीयू नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ देने की मांग एक बार फिर सामने आई है. जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. अपने पत्र में उन्होंने नीतीश कुमार को समाजवादी आंदोलन का अनमोल रत्न बताते हुए कहा है कि वे इस सम्मान के पूरी तरह हकदार हैं.

प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र में लिखा कि नीतीश कुमार का सार्वजनिक जीवन लंबा, साफ-सुथरा और समाज के कमजोर वर्गों के लिए समर्पित रहा है. उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा से जुड़े नेताओं में नीतीश कुमार आज भी सक्रिय हैं और उन्होंने राजनीति में सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की मिसाल कायम की है. इसी कारण उन्हें ‘भारत रत्न’ जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए.

पूर्व समाजवादी नेताओं से की तुलना

पत्र में केसी त्यागी ने 30 मार्च 2024 का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दिन समाजवादी आंदोलन से जुड़े महान नेताओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहा कि इन नेताओं ने किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम किया. त्यागी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से इन नेताओं को सम्मान मिला, जिसके लिए देश उनका आभारी है.

पहले भी उठ चुकी है मांग

यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की गई हो. इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी नीतीश कुमार को यह सम्मान देने की बात कह चुके हैं. दिसंबर 2024 में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाई है. साथ ही उन्होंने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के योगदान की भी सराहना करते हुए दोनों नेताओं को भारत रत्न देने की मांग की थी.

लंबा राजनीतिक अनुभव

नीतीश कुमार वर्तमान में दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। उनका राजनीतिक जीवन कई दशकों का रहा है और उन्होंने केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। हालांकि, देश में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्हें जीवित रहते भारत रत्न दिया गया है। इसके बावजूद जेडीयू नेताओं और समर्थकों का मानना है कि नीतीश कुमार का योगदान इतना बड़ा है कि उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए. अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है.

