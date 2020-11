जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निकाले गए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के शपथ ग्रहण लेने के बाद उन पर हमला बोला. प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें BJP ने इस पद पर ‘मनोनीत’ किया है और राज्य को कुछ और सालों तक ‘एक थके हुए और राजनीतिक रूप से महत्वहीन हो गए नेता’ के प्रभावहीन शासन के लिए तैयार रहना चाहिए. Also Read - बिहार में नीतीश की नई कैबिनेट की पहली बैठक आज, मंत्रियों को मिलेंगे विभाग, नहीं दिखेंगे सुशील मोदी

कभी नीतीश के करीबी सहयोगी रहे किशोर को JDU उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनके स्वतंत्र और अक्सर विरोधाभासी विचारों की वजह से दोनों के रिश्तों में खटास आ गयी और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया.

भाजपा मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर @NitishKumar जी को बधाई।

With a tired and politically belittled leader as CM, #Bihar should brace for few more years of lacklustre governance.

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) November 16, 2020