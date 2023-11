पॉपुलेशन कंट्रोल पर विधानसभा में नीतीश कुमार ने दिया अजीबो-गरीब बयान, विपक्ष ने मचाया बवाल, कहा- बिगड़ गया है दिमाग | VIDEO

Patna: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) बिहार में प्रजनन दर (Fertility rate) कम करने को लेकर ऐसा पाठ पढ़ाने लगे, जिससे सदन में उपस्थित महिला विधायक भी झेंप गई. उन्होंने कहा कि लड़कियों को पढ़ाने के बाद ही जनसंख्या नियंत्रित रहेगी. सदन में उन्होंने इसके बाद अपनी बात समझाने के दौरान अजीबो-गरीब बयान दिया. उन्होंने पति-पत्नी के शादी के बाद की स्थिति पर बयान किया. यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar uses derogatory language to explain the role of education and the role of women in population control pic.twitter.com/4Dx3Ode1sl

— ANI (@ANI) November 7, 2023