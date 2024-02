'नीतीश सरकार' में डिप्टी CM रहे तेजस्वी यादव के कामकाज की होगी समीक्षा, 'नीतीश सरकार' ने ही दिए निर्देश; पत्र जारी

Nitish Kumar, Tejashwi Yadav: नीतीश कुमार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव मुश्किल में फंस सकते हैं. तेजस्वी यादव ने पद पर रहते हुए जो भी फैसले किये, जो भी निर्देश दिए… उन सब की समीक्षा होगी. इसके लिए नीतीश कुमार सरकार ने ही जाँच के आदेश दिए हैं. पत्र भी जारी कर दिया गया है. नीतीश कुमार सरकार ने न सिर्फ तेजस्वी यादव के कार्यों की समीक्षा करने को कहा है, बल्कि उनके करीबी मंत्रियों के कार्यों की भी जांच के आदेश दिए गए हैं. सरकार की ओर से सभी संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं.

साथ आये फिर छोड़ा हाथ

करीब 18 महीने पहले नीतीश कुमार NDA छोड़ महागठबंधन में शामिल हुए थे. तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया था. हाल ही में नीतीश कुमार ने एक बार फिर महागठबंधन छोड़ा और फिर से NDA के साथ हो लिए. नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई और नौवीं बार शपथ ली थी.

Patna | Orders have been given by the Bihar government to review the functioning of the departments under former state Dy CM Tejashwi Yadav and his close ministers in the previous government. The work of the Health Department, Road Construction Department, Urban Development and… pic.twitter.com/MYbaldPaWz

— ANI (@ANI) February 16, 2024