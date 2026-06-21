नीतीश कुमार फिर बने JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार की जनता से ग्राउंड लेवल पर करेंगे बातचीत

जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लग गई. उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे. पूर्व सीएम नीतीश जल्द ही बिहार यात्रा पर निकलेंगे.

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राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार का दौरा करेंगे. (Photo from IANS)

जेडीयू राष्ट्रीय परिषद ने नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लगा दी.

बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उमेश कुशवाहा बने रहेंगे.

पार्टी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया है.

निशांत कुमार को लेकर भी पार्टी में भविष्य की चर्चा तेज है.

Nitish Kumar: जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर मुहर लग गई है. इस फैसले के बाद, अब पार्टी संगठन और सरकार दोनों स्तर पर उनकी भूमिका और भी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है. बैठक के बाद नेताओं ने इसे आने वाले राजनीतिक दौर की तैयारी बताया. माना जा रहा है कि संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के लिए अब पार्टी नए अभियान की शुरुआत कर सकती है.

बिहार राजनीति में फिर एक्टिव होंगे नीतीश

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार का दौरा करेंगे. जानकारी के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान वह सरकार के कामकाज और पार्टी संगठन दोनों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे. पार्टी का मानना है कि लोगों से सीधी बातचीत जेडीयू की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है और इसी रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा. यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं और संगठन की ताकत को भी लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है.

उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी

बैठक के बाद मंत्री मदन सहनी ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रीय परिषद ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उमेश कुशवाहा के नाम को मंजूरी दे दी है. इससे संकेत मिला है कि पार्टी फिलहाल प्रदेश स्तर पर नेतृत्व में बदलाव नहीं चाहती. जेडीयू नेतृत्व का मानना है कि संगठन को चुनावी मोड में ले जाने के लिए स्थिर नेतृत्व जरूरी है. ऐसे में उमेश कुशवाहा को दोबारा जिम्मेदारी मिलना पार्टी के अंदर भरोसे का संकेत माना जा रहा है.

कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतरने की तैयारी

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि अब पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो दिशा तय की गई है, उसे लेकर जनता के बीच जाना होगा. उनके मुताबिक पार्टी ने जो काम किए हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे बिहार में अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब संगठन को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा.

निशांत कुमार के भविष्य को लेकर चर्चा तेज

वहीं, जेडीयू विधायक कोमल सिंह के बयान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी. उन्होंने कहा कि निशांत भैया जेडीयू का भविष्य हैं और आने वाले समय में उन्हें पार्टी के भीतर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. हालांकि, पार्टी की तरफ से इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा होने की बात सामने आई. इससे यह संकेत मिला है कि जेडीयू आने वाले समय में नई राजनीतिक रणनीति और नए चेहरों को आगे लाने की तैयारी कर रही है.