Nitish Kumar, Nitish Kumar govt, Bihar Assembly: आठवीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार (Nitish Kumar)के नेतृत्व वाली सरकार का फ्लोर टेस्ट 24 अगस्त को होगा. जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम, समेत एनी दलों के समर्थन वाली नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार बिहार विधानसभा में 24 अगस्त को बहुमत साबित करेगी.

बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कल बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) डिप्टी सीएम की शपथ ली थी.

Nitish Kumar led government’s floor test to prove majority in the Bihar Legislative Assembly will happen on August 24. pic.twitter.com/1p33kDvBTc

