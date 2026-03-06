By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अगले हफ्ते बिहार के CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, बेटे निशांत को लेकर आया ये बड़ा अपडेट
बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है. नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं और अगले हफ्ते तक इस्तीफा दे सकते हैं. आइए जानते हैं निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर क्या अपडेट है?
बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल है. खबरें सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च के बीच अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का फैसला किया है. इसी वजह से सत्ता में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है. नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच लगातार बातचीत चल रही है. हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी नए नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.
नीतीश कुमार भावुक हुए
इस बीच, मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के विधायकों और मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई विधायकों ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया. बैठक में मौजूद विधायक विनय चौधरी ने बताया कि जब इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तो माहौल काफी भावुक हो गया. कई विधायक नीतीश कुमार को देखकर रोने लगे और उनसे अपना फैसला बदलने की अपील करने लगे. लेकिन मुख्यमंत्री अपने फैसले पर अड़े रहे. उन्होंने विधायकों से कहा कि अब उन्हें जाने दिया जाए और वे राज्यसभा से भी बिहार की राजनीति और सरकार पर नजर बनाए रखेंगे. इस दौरान, उन्होंने यह भी कहा कि वे बिहार की नई सरकार को पूरा समर्थन देंगे और राज्य के विकास के लिए काम करते रहेंगे.
निशांत कर सकते हैं राजनीति में एंट्री
बैठक के दौरान एक और बड़ी चर्चा सामने आई, जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर थी. जानकारी के मुताबिक, बैठक में मौजूद कई विधायकों ने निशांत कुमार को राजनीति में लाने का सुझाव दिया. बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने हाथ उठाकर अपनी सहमति भी जताई. चर्चा है कि 8 मार्च को निशांत कुमार जेडीयू में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं. हालांकि इस अहम बैठक में निशांत कुमार खुद मौजूद नहीं थे. अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा. क्योंकि अब तक निशांत कुमार सार्वजनिक राजनीति से दूर ही रहे हैं.
नीतिश बताएंगे अगला मुख्यमंत्री कौन?
जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया जा सकता. बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे. बैठक में मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा जैसे कई बड़े नेता मौजूद थे. वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री से अलग-अलग मुलाकात की. इससे यह साफ हो गया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को लेकर लगातार राजनीतिक चर्चा जारी है.
JDU कार्यकर्ताओं में नाराजगी
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है. कई कार्यकर्ता इसे साजिश बता रहे हैं और पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं. कुछ जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख पोतने की खबर भी सामने आई है. इसके अलावा शहर में कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है कि नेता अपने फैसले पर फिर से विचार करें. दूसरी ओर विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमला बोल रहा है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी ने महाराष्ट्र जैसा मॉडल लागू किया है और दबाव की वजह से नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ रहा है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है.