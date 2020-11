नई दिल्ली: जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार (Nitish Kumar) एक बार फिर बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं. 4. 30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा. समारोह में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के बिहार चुनाव के लिए प्रभारी रहे देवेंद्र फडनवीस पटना पहुँच गये हैं. Also Read - राजद के बाद कांग्रेस ने भी कहा- हम नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होंगे शामिल

नीतीश कुमार लगातार चौथी बार और कुल सातवीं बार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं. नीतीश के साथ कई और नेता भी सरकार में शामिल होंगे. इनमें से प्रमुख नाम बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गये तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं. इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाना लगभग तय है.

