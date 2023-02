कुशवाहा पर बोले नीतीश कुमार, 'पार्टी ने उन्हें MLA, MP बनाया लेकिन ऐसा क्या हो गया कि...'

बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड (JDU) के संसदीय बोर्ड के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बैठक बुलाई, वहीं, सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि वह किसी और की भाषा बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम हमेशा इज्जत देते रहे हैं लेकिन अचानक ये सब दो महीने के अंदर शुरू हो गया है. नीतीश कुमार ने कहा कि वे (कुशवाहा) तीन बार पार्टी में आए और पार्टी ने उन्हें इज्जत देकर एमएलए, सांसद और पार्टी का नेता बनाया.

Bihar | No need to focus on such things. We gave him (Upendra Kushwaha) so much, made him MLA & party leader then he left but came again & we made him RS MP, he left again & came back for 3rd time & said that he’ll remain in party: Bihar CM on Upendra Kushwaha calling a meeting pic.twitter.com/prj5s9pCvX — ANI (@ANI) February 6, 2023