Bihar Political Crisis: बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा (Nitish Kumar Resigns) दे दिया है. नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल फागू चौहान को इस्तीफा सौंपा. इससे पहले JDU विधायकों के साथ बैठक के बाद नीतीश कुमार ने BJP के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया था. खबर है कि वह राजद के साथ मिलकर नई सरकार का गठन करेंगे.Also Read - Viral: 'देख रहा है न बिनोद, नीतीश कुमार ने फिर कुर्सी के लिए खेला कर दिया', गठबंधन टूटने पर वायरल हुए मजेदार मीम्स

