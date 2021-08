नई दिल्ली: पिछले कुछ समय से ये चर्चा तेज हो गई कि जनता दल यूनाइटेड (JDU) नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार के तौर पर देखती है. और इसकी तैयारियों में भी जुट गई है. एक दिन पहले ही खबर आई थी कि जनता दल यूनाइटेड (Janta Dal United) को अब राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कवायद होने जा रही है. पार्टी की मीटिंग में ये फैसला किया गया.Also Read - 'Mission Nitish' Campaign: क्या है JDU का मिशन नीतीश, BJP को मिलेगी कितनी चुनौती?

क्या वाकई नीतीश कुमार (Nitish Kumar) भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या क्या वह प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, इस सवाल का खुद नीतीश कुमार ने जवाब दिया है. पत्रकारों ने सवाल किया और नीतीश कुमार ने अपने लहजे में ही जवाब दिया. Also Read - नीतीश कुमार में PM बनने की योग्यता है, लेकिन वह इस पद के दावेदार नहीं: जेडीयू

#WATCH | Bihar Chief Minister Nitish Kumar’s response on being asked that his party members are calling him “Prime Minister material” pic.twitter.com/jX012ihRb6

— ANI (@ANI) August 31, 2021