नई दिल्ली: बिहार में अगले साल विधानसभा(Bihar Asssembly Election) चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में प्रदेश की राजनीति गरमा चुकी है. सभी पार्टियां और उनके नेता एक दूसरे पर बयानबाजी लगातार करने में जुटे हुए हैं. ऐसे में एक नाम इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. यह नाम है प्रशांत किशोर (Prashant Kishor). प्रशांत किशोर और भाजपा नेता सुशील मोदी (Sushil Kumar Modi) लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते दिख रहे हैं. यही नहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को लेकर भी कई बार सख्ती दिखाई है. हालांकि नीतीश कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है. बता दें कि इन दिनों बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और सुशील मोदी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. आशंका जताई जा रही है कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar on BJP-JDU alliance in the state: Sab theek hai. pic.twitter.com/ceWqFNVYHe

— ANI (@ANI) December 31, 2019