पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजग की बड़ी जीत का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा कि जो लोग जदयू और उसकी गठबंधन सहयोगी भाजपा के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बुरा हाल होने वाला है. जदयू की एक राज्य परिषद बैठक को संबोधित कर रहे नीतीश ने अपने विरोधियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिन लोगों में ‘राजनीतिक सूझबूझ की कमी’ है वह उन पर निजी हमले करके प्रचार पाने की कोशिश करते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ उनमें से कुछ लोगों ने बेशर्मी से यह स्वीकार किया है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह उनकी यूएसपी (खासियत) है.’’ कुमार ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह उनके खिलाफ की जाने वाली ‘निंदात्मक’ टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने से बचें.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar in Patna: I am targeted only for publicity, it makes some happy but what makes people of Bihar happy is my work. There is no discord in our alliance. Those who are trying to create problems will see their fate after elections pic.twitter.com/v0v7n5GbA9

— ANI (@ANI) 20 सितंबर 2019