Bihar CM Nitish Kumar says, He can get me shot. He can't do anything else on Lalu Yadav's statement visarjan' of Nitish Kumar, NDA govt: यह वीडियो है बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) का जिसमें वह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद (Lalu Yadav) के उस बयान पर खूब हंसते हुए प्रतिक्रिया में यह कहते हुए नजर आ रहे कि वह मुझे गोली मरवा सकते हैं. वह कुछ और नहीं कर सकते. अगर वह चाहते हैं, तो वह मुझे गोली मार सकते हैं. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह तब कहा, जब मीडियाकर्मियों ने उनसे लालू यादव के बयान के बारे में पूछा जिसमें उन्‍होंने कहा था मैं बिहार में एनडीए सरकार, नीतीश कुमार का 'विसर्जन' सुनिश्चित करूंगा."

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar says, “He can get me shot. He can’t do anything else. If he wants, he can get me shot…” when asked by reporters about RJD leader Lalu Yadav’s statement ‘I will ensure ‘visarjan’ of Nitish Kumar, NDA govt in Bihar’. pic.twitter.com/1oSaDGcgmP — ANI (@ANI) October 26, 2021

बता दें कि तारापुर और कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में लालू यादव ने प्रचार करने की आज घोषणा की थी. इस दौरान उन्‍होंने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीत राजग गठबंधन ने पिछले साल विधानसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर कर सत्ता हासिल की थी. अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लालू ने कहा, उनकी कभी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी. उनकी घटती लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा और नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि उनका

कई बीमारियों से पीड़ित लालू ने कहा कि वह बुधवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे. उन्होंने इन विधानसभा क्षेत्रों में अपने छोटे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा चलाए जा रहे प्रचार अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि तेजस्वी ने बहुत अच्छा काम किया है.