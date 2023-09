'INDIA' गठबंधन की Anchors के बहिष्कार की घोषणा से नीतीश कुमार ने किनारा किया, बोले- मैं पत्रकारों के समर्थन में हूं

INDIA, Nitish Kumar : विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस’ (I.N.D.I.A) के टीवी न्यूज एंकरों के बहिष्कार की घोषणा के कदम से अलायंस में शामिल जेडीयू ( JDU) नेता और बिहार के मुख्यमंत्री (Bihar CM) नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) ने आज न केवल किनारा कर लिया बल्कि उन्होंने पत्रकारों के समर्थन की बात भी कही ही.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की 14 टीवी समाचार एंकरों के बहिष्कार की घोषणा पर कहा, “मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है…मैं पत्रकारों के समर्थन में हूं…”

#WATCH | On the INDIA alliance’s announcement to boycott several TV news anchors, Bihar CM Nitish Kumar says, “I have no idea about this…I am in support of journalists…” pic.twitter.com/sXzGER63bk

— ANI (@ANI) September 16, 2023