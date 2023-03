नीतीश कुमार बोले-राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर कोई कमेंट नहीं करूंगा

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री (Bihar Chief Minister) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कांग्रेस नेता (Congress leader) राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए (Rahul Gandhi’s disqualification) जाने पर टिप्पणी करने से इनकार किया है. सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि वह अदालत के आदेश से जुड़े मामलों में ऐसा करने से बचते हैं. हालांकि, नीतीश ने कहा कि उनकी जेडी (यूनाइटेड) ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मैं कभी भी किसी ऐसे मामले पर नहीं बोलता, जिसमें अदालत का आदेश शामिल हो. मैंने अतीत में ऐसा कभी नहीं किया है. इसके अलावा, मेरी पार्टी पहले ही संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बोल चुकी है.

राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में नीतीश कुमार की ”चुप्पी” से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

नीतीश कुमार ने पटना में संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा समय में विपक्ष को एकजुट करने की जरुरत है और वह मुद्दे को लेकर कांग्रेस के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तर्क की खिल्ली उड़ाई कि भ्रष्टाचारी हाथ मिला रहे हैं. नीतीश कुमार ने मोदी की आलोचना करते हुए कहा, बातें करते रहना उनकी (मोदी की) आदत है. ये लोग केवल आत्म-प्रशंसा में विश्वास रखते हैं. वे दूसरों के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते. हम अपना काम करते हैं, लेकिन दूसरों के अच्छे काम की सराहना भी करते हैं.