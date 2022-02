Nitish Kumar,Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री (Bihar CM) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने आज मंगलवार को विपक्ष की ओर से उम्मीदवार (Presidential candidate by the Opposition) बनाए जाने को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं के बीच भागलपुर में मीडियाकर्मियों के पूछे गए सवाल पर जवाब दिया है. राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election) में विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर चल रही अटकलों के बारे में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा, ”मेरे दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं है.” राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिरे से इनकार दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी बातों में कोई दम नहीं. ऐसा मेरे दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं.Also Read - क्या Nitish Kumar होंगे राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार? NCP की तरफ से आया यह रिएक्शन

#WATCH | Bhagalpur: On being asked about speculations that he can be made the Presidential candidate by the Opposition, Bihar CM and JD(U) leader Nitish Kumar says, “I have no idea like that in my mind.” pic.twitter.com/Jkj8X7ptnL

— ANI (@ANI) February 22, 2022