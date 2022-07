Bihar Corona Update: देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी आई है. देश में रोजाना करीब 20 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद कई शहरों में मास्क को फिर जरूरी बनाया गया है. इन सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) एक बार फिर कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गए हैं. इससे पहले इस साल की शुरुआत में भी नीतीश कुमार के साथ-साथ उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री इसकी चपेट में आए थे. न्यूज एजेंसी ANI ने बताया है कि नीतीश कुमार को बीते चार दिन से फीवर है.Also Read - राष्ट्रपति शपथग्रहण समारोह में नहीं शामिल हुए नीतीश कुमार तो RJD ने उठाए सवाल, JDU ने दिया जवाब

Bihar Chief Minister Nitish Kumar tests positive for #COVID19, he has been suffering from fever for the past four days.

