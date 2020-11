Nitish Kumar to take oath today at 4.30 pm: बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज शाम एनडीए की सरकार बनने जा रही है. इसको लेकर रविवार को ही एनडीए के विधायक दल के नेता नीतीश कुमार ने दावा पेश किया था. इसके साथ ही नीतीश सरकार में शामिल किए जाने वाले संभावित मंत्रियों के नामों की भी चर्चा होने लगी है. नीतीश कुमार के साथ शपथ लेने वाले संभावित मंत्रियों के पास फोन भी आने लगे हैं. इसमें एक बड़ा नाम विधानसभा अध्यक्ष रहे विजय कुमार चौधरी का है. विजय कुमार चौधरी के पास सीएम हाउस से फोन आया है. वह समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा से विधायक चुने गए हैं. विजय कुमार चौधरी पहले भी सरकार में रहे हैं. वह 2015 में विधानसभा अध्यक्ष बने थे. Also Read - Bihar: Vision document will be created relating Badh Chala Bihar Campaign

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं विजय चौधरी जदयू कोर टीम के सदस्य हैं. उधर, इस नए मंत्रिमंडल में भाजपा की ओर से शामिल होने वाले कुछ नेताओं के नाम सामने आने लगे हैं. कटिहार से चौथी बार विधायक चुने गए तारकिशोर प्रसाद को रविवार को भाजपा विधानमंडल दल का नेता और बेतिया से विधायक रेणु देवी को उपनेता चुना गया. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों को नीतीश कुमार नीत नयी राजग सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है.

आज शाम 4.30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के शामिल होने की संभावना है. ये नेता आज दोपहर पटना पहुंच रहे हैं. शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा.

भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में प्रसाद को नेता और रेणु देवी को उपनेता चुना गया. भाजपा बिहार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा गया है, ‘‘भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर तारकिशोर प्रसाद और उपनेता चुने जाने पर रेणु देवी को बहुत-बहुत बधाई.’’ भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस, पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया .

बैठक में सुशील कुमार मोदी ने पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में प्रसाद के नाम का प्रस्ताव किया और सभी विधायकों ने इसका समर्थन किया. प्रसाद अब सुशील मोदी की जगह ही यह जिम्मेदारी संभालेंगे. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, ‘‘बिहार में आज सम्पन्न राजग विधानमंडल की बैठक में गठबंधन के नेता के रूप में नीतीश कुमार का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया. मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘तारकिशोर प्रसाद जी भाजपा विधायक दल के नेता तथा राजग के उपनेता होंगे. रेणु देवी जी का भाजपा विधायक दल की उपनेता के रूप में चुनाव हुआ. इन दोनों का भी अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं.’’ सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी प्रसाद और रेणु देवी को बधाई दी.