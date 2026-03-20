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दो बार इस्तीफा देंगे बिहार CM नीतीश कुमार, जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह
नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद के साथ-साथ एक और पोस्ट से इस्तीफा देंगे. आइए जानते हैं ये दूसरा पद कौन-सा है और बिहार सीएम रिजाइन किस दिन करेंगे?
बिहार की राजनीति में इन दिनों यही चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब अपने पद से इस्तीफा देंगे? हाल ही में वे राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, लेकिन कानून के अनुसार वे एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकते. इसलिए माना जा रहा है कि वे पहले बिहार विधान परिषद (एमएलसी) की सदस्यता छोड़ेंगे और फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. सूत्रों के मुताबिक, उन्हें 30 मार्च तक MLC पद छोड़ना जरूरी है, नहीं तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर असर पड़ सकता है. वहीं, उनका राज्यसभा कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है, जिससे पहले या उसी समय के आसपास वे सीएम पद छोड़ सकते हैं.
कोई भी संसद और राज्य विधानमंडल पद एक साथ नहीं संभाल सकता
भारतीय संविधान और लोक प्रतिनिधित्व कानून साफ तौर पर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता. अगर कोई विधायक या विधान पार्षद सांसद बनता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर अपना पुराना पद छोड़ना होता है. ऐसा न करने पर उसकी नई सीट अपने आप खाली मानी जाती है. यही वजह है कि नीतीश कुमार को तय समय सीमा के अंदर एमएलसी पद से इस्तीफा देना होगा. यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके राजनीतिक असर काफी बड़े हो सकते हैं.
राज्यसभा चुनाव में बिहार की नई सियासी तस्वीर दिखी
हाल ही में बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी के नितिन नवीन, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम निर्वाचित हुए. इनमें कुछ पुराने चेहरे फिर से चुने गए हैं, जबकि कुछ नए सदस्य पहली बार संसद में जाएंगे. इन सभी का कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होगा. साथ ही बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बनने की संभावना भी दिख रही है, खासकर मुख्यमंत्री पद को लेकर.
नीतीश के बाद बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा?
जैसे ही नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ेंगे, एनडीए के भीतर नए मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज हो जाएगी. भाजपा, जदयू और अन्य सहयोगी दल मिलकर अपने-अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे और अंत में एक संयुक्त बैठक में नया नेता चुना जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि कई नेता मानते हैं कि नीतीश कुमार की पसंद ही अगला मुख्यमंत्री तय करेगी. हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक तस्वीर साफ हो सकती है.
नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर कैसा रहा?
नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा है. वे पिछले करीब 20 साल से बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं और अब तक 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं. खास बात यह है कि उन्होंने पिछले एक दशक से कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी सत्ता में बने रहे. उन्होंने ज्यादातर समय विधान परिषद के जरिए राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी, जिसे बैकडोर एंट्री भी कहा जाता है. ‘सुशासन बाबू’ के नाम से मशहूर नीतीश ने कई बार गठबंधन बदले, लेकिन उनकी पकड़ कभी कमजोर नहीं हुई. यही वजह है कि आज भी बिहार की राजनीति में उनका रोल बेहद अहम माना जाता है.