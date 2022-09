पटना: मणिपुर में जनता दल युनाइटेड (JDU) के पांच विधायकों के प्रदेश में सत्तारूढ़ BJP में शामिल होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘आप सोच लीजिए क्या हो रहा है. अन्य पार्टियों के लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना क्या ये संवैधानिक है.’’ नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘मणिपुर में जितने हमारे विधायक हैं, सभी छह विधायक यहां आये. भाजपा से अलग होने के निर्णय पर उन्होंने खुशी जाहिर की थी, और कहा था कि हमलोग साथ हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘आप समझ लीजिए हो क्या रहा है. ये किस तरह से किसी पार्टी के निर्वाचित लोगों को अपनी तरफ ले रहे हैं . जब हमलोग गठबंधन (NDA) में साथ थे, किसी (भाजपा विधायक) को अपने दल में शामिल किया. यह कौन सा स्वभाव है. यह किस प्रकार का काम है . इस तरह का कोई चीज क्या पहले (पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय) से चलता रहा है.’’Also Read - BJP न छोड़ें, वहीं रहकर 'AAP' के लिए काम करें: गुजरात में बोले अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘एक नए ढंग का… इस तरह का काम किया जा रहा है . उसमें क्या है . वे सभी (मणिपुर के जदयू के विधायक) कुछ ही दिन पहले यहां आए थे. परसों खबर किया था, आज के बारे में कि वे लोग यहां आ रहे हैं, और उनको पकड़कर अपने दल में शामिल करा लिया .’’ उन्होंने कहा, ‘‘इससे क्या फर्क पड़ता है . एक बात तो साबित हो रही है कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं . दूसरी पार्टी के लोगों को अपने दल में शामिल कराना क्या संवैधानिक है . क्या यह कोई सही काम है .’’ Also Read - अंकिता की मदद करने से नाराज हेमंत सोरेन सरकार ने करवाई एफआईआर : मनोज तिवारी

When we parted ways from NDA, all our six Manipur MLAs came & met us & assured us they were with JDU. We need to think about what’s going on. They’re breaking away the MLAs from the parties, is it

constitutional?… Opposition will unify for 2024 elections: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/igjWmfombR

