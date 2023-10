Train Accident: 6 कोच पलटे, अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, दुखद घटना हुई

Hindi Bihar

केंद्रीय मंत्री और बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने ट्रेन हादसे की सूचना मिलते ही रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं.

पटना/नई दिल्ली: दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से आ रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस (North East Express Train) के 6 डिब्बे बुधवार को बिहार में पटरी से उतर गए. रेल मंत्रालय ने कहा, ट्रेन संख्या डीएन 12506 (आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या) एक्सप्रेस जब रघुनाथपुर स्टेशन की डीएन मेन लाइन से गुजर रही थी, तभी उसके 6 डिब्बे पटरी से उतर गए. जिला प्रशासन ने बक्सर शहर के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया है. हताहत या घायल होने के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है.

#UPDATE | When train number DN 12506 (Anand Vihar Terminal to Kamakhya) Express was passing through the DN Main line of Raghunathpur station, its 6 coaches derailed. No information has been received yet regarding casualties or injuries: Ministry of Railways https://t.co/nRCXceYi09 pic.twitter.com/nkQwtG8Ecl — ANI (@ANI) October 11, 2023

इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री और बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे (Union Minister Ashwini Kumar Choubey) ने इस हादसे पर कहा, हमारे बक्सर क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट ट्रेन के कुछ डिब्बे रघुनाथपुर स्टेशन पर पटरी से उतर गए हैं. मेडिकल टीमें भेजी गई हैं. बचाव अभियान जारी है. मैं भी रघुनाथपुर, बक्सर जा रहा हूं. यह हादसा बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर रात को 09.35 बजे हुआ है.

रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि यह दुर्घटना रात करीब नौ बजकर 35 मिनट पर बक्सर के पास रघुनाथपुर स्टेशन के पास हुई और इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. ट्रेन असम में गुवाहाटी के पास स्थित कामाख्या जा रही थी.

#WATCH | Bihar: Union Minister and Buxar MP Ashwini Kr. Choubey says, “A tragic incident has happened in our Buxar area, as some coaches of the North East Superfast train have derailed at Raghunathpur station. I have come to know that 3 coaches have derailed. I have also spoken… https://t.co/nRCXceYi09 pic.twitter.com/kK19aDqf43 — ANI (@ANI) October 11, 2023

केंद्रीय मंत्री और बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, “हमारे बक्सर क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट ट्रेन के कुछ डिब्बे रघुनाथपुर स्टेशन पर पटरी से उतर गए हैं. मुझे पता चला है कि 3 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं. मैंने डीजी एनडीआरएफ, डीएम, डीजी और जीएम रेलवे, मुख्य सचिव से भी बात की है.” मैंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है और वे बचाव कार्य में लगे हुए हैं. मेडिकल टीमें भेजी गई हैं. बचाव अभियान जारी है. मैं भी रघुनाथपुर, बक्सर जा रहा हूं…”

#WATCH | North East Superfast train derailment: Raj Kumar, DM Bhojpur says, “As soon as we got information about the train derailment in Raghunathpur, the district administration is on alert mode. We sent 15 ambulances, 4-5 buses. SDRF team has been sent. All necessary… https://t.co/nRCXceYi09 pic.twitter.com/XYnz9rOBEU — ANI (@ANI) October 11, 2023

उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं. रेलवे के अधिकारी ने कहा, आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जा रही ट्रेन संख्या 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे आज रात को 21.35 बजे दानापुर मंडल के रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गए है. अभी विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है.

बचाव और चिकित्सकीय दल मौके पर भेज दिए गए हैं. रेलवे ने यात्रियों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. रेलवे पुलिस बल के निरीक्षक दीपक कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘चिकित्सकीय दल घटनास्थल पर भेजे गए हैं. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने बक्सर शहर के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया है.

दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन संख्या 12506 के दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में कृपया निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें: 1.कटिहार: 9608815880 2. बारसोई: 7541806358 3. किशनगंज 7542028020 4.अलीपुरद्वार जंक्शन 9002052957, 03564-270871/270870/253498 5. रंगिया… — Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 11, 2023

उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं.

हेल्पलाइन नंबर PNBE – 9771449971, DNR – 8905697493, ARA – 8306182542, COML CNL – 7759070004

नंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जा रही गाड़ी संख्या 12506 के दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में जारी अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर : पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन : 97948 49461 8081206628 पंडित दीन दयाल उपाध्याय कमर्शियल कंट्रोल : 8081212134

