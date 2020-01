नई दिल्ली: देशभर में NRC को लेकर चर्चा जोरों पर है. यही नहीं विपक्षी दलों ने इस बाबत आज एक अहम बैठक बुलाई है. इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है. नीतीश ने कहा है कि वह बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे. नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि बिहार में एनआरसी का कोई सवाल ही नहीं उठता है. की गई चर्चा असम के संदर्भ में थी. इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सफाई दी है.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar in state assembly: No question of NRC in Bihar, it was in discussions only in context of Assam. Prime Minister Narendra Modi has also clarified on it. (file pic) pic.twitter.com/mpQecGaVMW

