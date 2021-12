Omicron In Bihar: दिल्ली-महाराष्ट्र सहित 12 राज्यों में जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरे राज्य भी इस नए वेरिएंट को लेकर सतर्क हैं. सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे राज्य में अभी तक कोई भी ओमिक्रोन का केस नहीं है और अगर आएगा भी तो राज्य में सतर्कता बरती जा रही है. हम तैयार हैं…ओमिक्रॉन से निपटने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है. हालांकि अबतक इसका कोई मामला नहीं आया हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि क्या आप नहीं जानते, राज्य में प्रतिदिन सबसे अधिक कोरोना की जांच हो रही है. बिहार में 5 लाख से अधिक कोविड-19 के लिए जांच किए जा रहे हैं.Also Read - Omicron Big Update: ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, देश में आज मिले 6 नए मरीज, WHO की साइंटिस्ट की है ये सलाह...

So far no Omicron cases in our state. There is alertness in the state. We are prepared…arrangements have been made. Though there are no cases…you never know. Most number of per day tests are happening in the state- over 5 lakh tests being done: Bihar CM Nitish Kumar

