पटना: बिहार (Bihar,) के मुख्यमंत्री (Chief Minister) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का मंहगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने की आज रविवार को आजादी के पर्व पर घोषणा की. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा ”केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को एक जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ते की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 28 प्रतिशत दी जाएगी.”Also Read - RSS चीफ मोहन भागवत बोले- अगर चीन पर निर्भरता बढ़ी तो हमें उनके सामने झुकना पड़ेगा

सभी कृषि बाजार समितियों का जीर्णोद्धार और विकास होगा

नीतीश ने कहा कि राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कृषि बाजार समितियों का जीर्णोद्धार एवं विकास चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा. यहां पर अनाज, फल-सब्जी, एवं मछली के लिए अलग-अलग बाजार व्यवस्था, भंडारण की सुविधा आदि कार्य कराए जाएंगे. इस पर लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत आएगी. नीतीश ने घोषणा की कि राज्य के सभी गांवों में अगले चार साल में दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, जितनी भी नई समितियां बनेगी, उनमें से 40 प्रतिशत समितियां महिला दुग्ध समितियां होंगी. Also Read - ममता बनर्जी ने तिरंगा फहराकर कहा- आजादी का गला घोंटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करें

Bihar Chief Minister Nitish Kumar hoists the national flag at Gandhi Maidan in Patna, on #IndependenceDay2021 pic.twitter.com/2sY7Vd9Lbl

