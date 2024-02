'गरीबों को आवास, छात्रों को मिलेगी आर्थिक मदद' बजट को लेकर Nitish Kumar ने केंद्र सरकार की तारीफ में पढ़े कसीदे; जानें और क्या कहा?

Nitish Kumar Statement on Interim Budget: आज केंद्र सरकार ने बजट 2024 पेश किया. केंद्र सरकार का ये अंतरिम बजट था. जबकि निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ये रिकॉर्ड छठवीं बार बजट पेश किया. बजट की केंद्र सरकार ने तारीफ की है. पीएम मोदी ने बजट को विकसित भारत की तस्वीर बताया है, जबकि विपक्ष ने इसकी आलोचना की है. कांग्रेस ने बजट को खोखला बताया है. वहीं, हाल ही में कांग्रेस और आरजेडी का साथ छोड़ BJP के नेतृत्व वाले NDA में शामिल हुए नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं.

नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी. तीन नये रेलवे इकोनॉमिक कोरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो सकेगा. इससे लॉजिस्टिक एफिशिएंसी में सुधार होगा और लागत में कमी आयेगी. सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लायेगी, जिसके तहत किराये के घरों एवं झुग्गी बस्तियों में रहनेवाले लोगों को आवास का लाभ मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिये स्टार्टअप के टैक्स स्लैब में एक साल के लिए छूट बढ़ाई गई है, इससे औद्योगिक क्षेत्र के विकास की गति बढ़ेगी साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

On the Interim Budget, Bihar CM Nitish Kumar says, “The budget is positive and should be welcomed…” pic.twitter.com/s4bA3Ub6aK

