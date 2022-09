Bihar Politics: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही राजद के सुप्रीमो बने रहेंगे. लालू प्रसाद यादव ने अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन भरा है. एक तरफ जहां जगदानंद सिंह ही राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लालू के लिए ही अगले पांच साल तक के लिए रहेगा. बता दें कि पांच जुलाई 1997 को राजद की स्‍थापना हुई थी और तब से अब तक लालू प्रसाद यादव ही राजद के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बने हुए हैं.Also Read - PFI क्या है? केन्द्र सरकार ने इसपर क्यों लगाया बैन? वीडियो में जानें डिटेल्स | Watch Video

इससे पहले लालू यादव की तबियत गंभीर रहने के बाद कयास लगाये जा रहे थे कि इस बार तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अब ये तय हो गया है कि लालू ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे. लालू यादव की तबीयत कुछ दिनों पहले कुछ ज्यादा खराब हो गई थी. Also Read - PFI Ban: टेरर कनेक्शन-देश विरोधी गतिविधियां, पीएफआई पर प्रतिबंध को सत्ता पक्ष ने ठहराया सही, कांग्रेस ने लगाया आरोप

लालू यादव की तबियत खराब होने के बाद उनके छोटे पुत्र तेजस्‍वी यादव भले ही पार्टी की कमान संभालने को पूरी तरह तैयार हैं. लेकिन लालू परिवार और उनकी पार्टी में भी इसी बात पर सहमति बनी कि फिलहाल कमान पिता के हाथ में ही रहे. Also Read - PFI Ban: आतंकी कनेक्शन को लेकर पीएफआई सहित 8 संगठनों पर बड़ी कार्रवाई, 5 साल के लिए लगाया गया प्रतिबंध

Bihar | RJD National President Lalu Prasad Yadav files his nomination for the post of party chief. pic.twitter.com/67V1QD5RfH

— ANI (@ANI) September 28, 2022