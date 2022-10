Bihar News: बिहार के बेतिया जिले के जोगापट्टी थाना इलाके में एक व्यक्ति ने घर में घुसकर 4 लोगों को गोली मार दी. एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि गोली लगने से चारों लोगों की मौत हो गई. ग्रामीणों के सहयोग से गोली मारने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया है. एसपी ने बताया कि गोलाघाट डुमरी अहिरौली गांव में एक परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.Also Read - Top 10 News 14th October: प्रियंका वाड्रा की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली आज, SYL पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज

हत्या की वारदात को आरोपी ने क्यों अंजाम दिया इसकी जांच की जा रही है. मृतकों के रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी गई है. फिलहाल मामले की जांच हो रही है.

Bettiah, Bihar | One man entered a house & shot 4 people dead in the Jogapatti police station area. Accused nabbed with the help of villagers, further probe on: SP Upendra Nath Verma, SP (13.10) pic.twitter.com/PAZLjdDpgl

— ANI (@ANI) October 14, 2022