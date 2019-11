नई दिल्लीः प्याज के दामों ने तो वैसे पूरे देश की किचन का स्वाद बिगाड़ कर रखा हुआ है, लेकिन इन दिनों प्याज लेने के लिए पटना में भारी भीड़ देखी जा सकती है. कम आवक की वजह से सब्जी मंडी में प्याज के दामों में आग लगी हुई है. जहां एक ओर लोग प्याज खरीदने में दस बार सोचते हैं वहीं इन दिनों पटना में प्याज के लिए लंबी लंबी कतारे देखने को मिल रही है. सस्ती प्याज लेने लेने के लिए पटना में जनसैलाब उमड़ आया है.

दरअसल प्याज के दामों से रो रहे ग्राहकों को राहत देने के लिए बिस्कोमान पटना में मंडियों की अपेक्षा बहुत ही कम दामों में प्याज दे रहा है. लेकिन उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्याज के लिए इतनी भीड़ लग जाएगी की वोखुद इससे परेशान हो जाएगा. प्याज लेने के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइन लगी हुई है. लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

Patna: Long queues seen to purchase onions from a Bihar State Cooperative Marketing Union Limited (Biscomaun) counter, earlier today. Onions here are being sold at 35/kg pic.twitter.com/mA4NfTVh2u

— ANI (@ANI) November 30, 2019