पटना: प्रदेश में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के कारण बडी संख्या में बच्चों की मौत के लिए विपक्षी दलों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को जिम्मेदार ठहराते हुए मंगलवार को उनके इस्तीफे की मांग की और हंगामा किया, जिसके बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. बिहार विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व सदन के बाहर भाकपा-माले के विधायकों ने बैनर-पोस्टर लेकर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की. इसके बाद जब सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई तब सदन के अंदर राजद के सदस्यों ने भारी हंगामा शुरू कर दिया. बता दें कि तीन दिनों से लगातार विपक्ष स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मंगल पांडेय के इस्‍तीफे पर अड़ा हुआ है.

बता दें कि एईएस के मुद्दे पर सोमवार को सदन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की ओर से जवाब दे चुके हैं. बिहार के मंत्री और भाजपा के नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि राजद बच्चों की मौत पर राजनीति कर रही है. बच्चों की मौत का सभी लोगों को दुख है. राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के कारण राज्य की कई मांओं की गोद सुनी हुई हैं. ऐसे में उनका मंत्रिमंडल में बने रहना सही नहीं है.

बिहार विधानसभा की मंगलवार की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी विधायक ललित यादव ने एईएस के कारण मुजफ्फरपुर और राज्य के अन्य हिस्सों में बडी संख्या में बच्चों की मौत के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को जिम्मेदार ठहराया और उनके इस्तीफे की मांग की.

