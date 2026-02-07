By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'मेरी जान को खतरा...', गिरफ्तारी के बाद आया पप्पू यादव का बयान, जानें पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया?
Why Pappu Yadav Arrested: पप्पू यादव को बिहार पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है. फिलहाल, वह अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान उन्हें चोट आई थी. इस बीच, पप्पू यादव ने जान को खतरा होने की बात कही है.
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को बिहार पुलिस ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया. पुलिस उन्हें जेल भेजने की तैयारी में जुटी है, क्योंकि वह अभी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) में भर्ती है. दरअसल, जब पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस वक्त उन्हें चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा. डॉक्टरों के मुताबिक, उनके सिर में चोट आई है और धड़कने बहुत तेज हैं.
पप्पू यादव बोले- मेरी हत्या की साजिश रची जा रही
इन सबके बीच, पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और नहीं पता कि सरकार या पुलिस उनके साथ आगे क्या करेगी. पप्पू यादव का कहना है कि उन्हें आधी रात को जबरन गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि सिविल ड्रेस में आए एक इंस्पेक्टर ने उन्हें बिना किसी सही जानकारी के पकड़ लिया. पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें यह नहीं बताया गया कि उन्हें किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है?
समर्थक बोले- NDA सरकार जबरन आवाज दबा रही
पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद, पप्पू यादव के समर्थकों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. पटना, पूर्णिया और आरा समेत कई इलाकों में समर्थक प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं. आरा में तो समर्थक सड़क पर उतर आए और विरोध जताया. समर्थकों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से पप्पू यादव नीट छात्रा केस को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे. उनका कहना है कि NDA सरकार इससे डर गई और अब उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. समर्थकों ने इसे अन्याय बताया और कहा कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है.
जानें किस मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार हुए?
अब बात करें कि यह पूरा मामला क्या है, तो करीब 21 साल पहले विनोद बिहारी लाल नाम के व्यक्ति ने पप्पू यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. आरोप है कि उन्होंने धोखे से एक मकान को हड़प लिया. शिकायतकर्ता का कहना था कि पहले पप्पू यादव किराएदार के रूप में उस मकान में घुसे, लेकिन बाद में उन्होंने मकान पर कब्जा कर लिया. यह मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि पप्पू यादव केस की सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे थे. इसके बाद, अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अब पुलिस उसी वारंट के आधार पर कार्रवाई कर रही है. फिलहाल पुलिस कोर्ट में पेशी की तैयारी कर रही है, जिसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा.