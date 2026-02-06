Hindi Bihar

Pappu Yadav May Arrest Soon Warrant Issued Patna Police Reached Home

पप्पू यादव की बढ़ी मुश्किलें! घर पहुंची पुलिस, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, जानें क्या है मामला

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. 35 साल पुराने केस में कोर्ट ने वारंट जारी किया है, पटना पुलिस भी उनके घर पहुंच गई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. खबरों के मुताबिक, पुलिस टीम उनके पटना के मंदीरी स्थित आवास पर पहुंची है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि सांसद गिरफ्तारी में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं. माना जा रहा है कि किसी भी वक्त पुलिस उन्हें हिरासत में ले सकती है, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है.

35 साल पुराने केस ने बढ़ाई पप्पू यादव की मुश्किलें

बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के खिलाफ यह कार्रवाई 35 साल पुराने एक मामले को लेकर की जा रही है. इस केस में आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर धोखाधड़ी करके एक मकान किराए पर लिया था और फिर मकान मालिक को धमकी देने जैसी बातें भी सामने आई थीं. लंबे समय से यह मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है. कोर्ट ने इस केस में पप्पू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई है. पुलिस का कहना है कि वारंट कोर्ट से मिला है, इसलिए कार्रवाई रोकना उनके लिए संभव नहीं है.

Patna, Bihar: Police arrived at the residence of Purnia MP Pappu Yadav in connection with an old case Purnia MP Pappu Yadav says, “I told the police that I will not go to the station at this late hour. The law does not require me to. If you have a warrant, you can place me under… pic.twitter.com/rU2NvH16Kz — IANS (@ians_india) February 6, 2026

कोर्ट ने जारी किया कुर्की-जप्ती का आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस केस में एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव समेत तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ कुछ दिन पहले ही कुर्की-जप्ती का आदेश जारी किया था. कोर्ट का कहना था कि लगातार गैरहाजिरी के चलते अब सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है. यह आदेश विशेष जज प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत की ओर से पारित किया गया. बताया जा रहा है कि कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस को आदेश की तामील कराने के लिए भेजा गया, इसी कारण पुलिस उनके घर पहुंच गई. पुलिस का साफ कहना है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें हर हाल में कार्रवाई करनी है.

कई और आरोपियों के नाम भी सामने आए

इस मामले में सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, बल्कि अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं. कोर्ट ने जिन लोगों के खिलाफ आदेश जारी किया है, उनमें शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इन सभी आरोपियों की लगातार अनुपस्थिति ने कोर्ट को नाराज कर दिया था. यही वजह है कि कोर्ट ने पहले कुर्की-जप्ती का आदेश दिया और फिर गिरफ्तारी वारंट की प्रक्रिया तेज कर दी. पुलिस अब चाहती है कि सांसद को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.

समर्थक कर रहे विरोध

पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी साफ देखी जा रही है. कई समर्थक उनके घर के बाहर जमा हो गए और पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे. समर्थकों का दावा है कि यह सब एक राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है और सांसद को जानबूझकर फंसाया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, ताकि कोई बड़ा विवाद न हो. फिलहाल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और यह साफ माना जा रहा है कि अगर सांसद ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो उनकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है.

