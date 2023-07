पशुपति कुमार पारस बोले- मैं हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, भतीजे चिराग पासवान के दावे को किया खारिज

पटना: केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस (Union Minister Pashupati Kumar Paras ) ने आज शनिवार को कहा कि वह अगला लोकसभा चुनाव हाजीपुर (Hajipur Lok Sabha seat) से लड़ेंगे (contest) . उन्होंने साथ ही अपने भतीजे चिराग पासवान (Chirag Paswan) के दावे को खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा था कि वह अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की इस सीट (Hajipur) से चुनाव लड़ेंगे.

पारस ने पटना में अपनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें विश्वास है कि बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) इस सीट पर उनके दावे का समर्थन करेगा, न कि चिराग का जो अभी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं. पारस ने कहा, ”मैं राजग का हिस्सा हूं और इसमें कोई संदेह नहीं है. चिराग भले ही दिल्ली में राजग की बैठक में शामिल हुए हों, लेकिन उन्हें संसद के अंदर हुई गठबंधन के सांसदों की बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था. यही सब कुछ बताता है.”

केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा, ”मैं चिराग के साथ मतभेद को लेकर जारी अटकलों को खारिज करता हूं, जो दिल्ली में चिराग के मेरे पैर छूने और मेरे उन्हें आशीर्वाद देने की तस्वीरों के बाद पैदा हुई हैं. यह बिहार और मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का एक हिस्सा है, जहां से हम संबंध रखते हैं.”