नई दिल्लीः बिहार में एक शख्स की कोरोना वयारस से मौत का मामला सामने आया है. इसके साथ ही भारत में इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की संख्या 6 हो गयी है. पटना एम्स में इलाज के दौरान हुई मौत. शव को साथ ले गए परिजन. मुंगेर का रहने वाला था शख्स. 38 साल का यह शख्स कतर से लौटा था. किडनी की बीमारी थी उसे. 20 मार्च से पटना एम्स में चल रहा था इलाज. कल उसकी मौत हुई.

इसके अलावा एक और शख्स पॉजिटिव पाया गया है. बिहार के मुख्य सचिव के मुताबिक पटना एम्स में इस पॉजिटिव मरीज का इलाज चल रहा है. जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति कि मौत हुई है वह कुछ दिन पहले ही कतर से वापस लौटा था.

A 38-year-old man has passed away in Bihar today due to kidney failure; he has been tested positive for #Covid19. He was from Munger. He died yesterday at AIIMS in Patna; had returned from Kolkata two days back: Dr. Prabhat Kumar Singh, AIIMS Patna, Bihar pic.twitter.com/H1xDi1VSJM

— ANI (@ANI) March 22, 2020